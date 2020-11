Pemilu Amerika: Kalah atau menang, Trump telah mengubah dunia - mulai tembok perbatasan, 'berita bohong', dan perselisihan dengan China

Bagaimana dunia memandang Amerika?

Presiden AS Donald Trump berulang kali mengklaim AS sebagai "negara terhebat di seluruh dunia". Namun menurut survei baru-baru ini yang dilakukan Pew Research Center, citranya di luar negeri tak begitu baik.

Respons Amerika terhadap pandemi virus corona menjadi faktor utama sentimen negatif negara-negara lain terhadap AS - hanya 15% responden yang merasa AS telah menangani virus dengan baik, menurut data periode Juli hingga Agustus.

Mundur dari kesepakatan iklim

Yang jelas adalah bahwa dalam enam bulan setelah menjabat, dia mengecewakan para ilmuwan dengan mengumumkan penarikan mundur AS dari kesepakatan iklim Paris, yang berkomitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celsius.

AS adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua di belakang China, dan para peneliti telah memperingatkan bahwa jika Trump terpilih kembali, mungkin mustahil untuk mengendalikan pemanasan global.

Bagaimanapun, banyak tambang batu bara AS masih tutup, dipicu oleh kompetisi dengan gas alam yang lebih murah dan upaya pemerintah untuk menyokong energi terbarukan.

Data pemerintah AS menunjukkan energi terbarukan menghasilkan lebih banyak energi ketimbang batu bara pada 2019 untuk pertama kali sejak 130 tahun lalu.

Mundurnya AS dari kesepakatan iklim Prancis mulai berlaku pada 4 November, sehari setelah pemilihan presiden. Pesaingnya, Joe Biden, berjanji akan bergabung kembali dengan kesepakatan itu jika dia menang.

Penutupan perbatasan

Presiden Trump menghentikan urusan imigrasi hanya seminggu setelah pelantikannya, menutup perbatasan AS untuk pelancong dari tujuh negara mayoritas Muslim. Saat ini 13 negara tunduk pada pembatasan perjalanan yang ketat.

Jumlah orang kelahiran negara asing yang tinggal di AS sekitar 3% lebih tinggi pada 2019 dibandingkan pada 2016, tahun terakhir Presiden Obama menjabat.

Namun, persentase penduduk AS yang berasal dari Meksiko telah menurun selama pemerintahan Trump, sementara jumlah penduduk AS yang berasal dari negara lain di Amerika Latin dan Karibia meningkat.

Ada juga pengetatan umum jumlah visa yang memungkinkan orang untuk menetap secara permanen di AS - terutama bagi kerabat mereka yang sudah tinggal di sana.

Pada 19 Oktober, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mengatakan tembok sepanjang 371 mil telah dibangun - hampir semuanya menggantikan pagar perbatasan di mana penghalang sudah ada.

Trump juga telah melakukan pemotongan besar-besaran pada jumlah pencari suaka yang dapat dimukimkan di Amerika. AS menerima hampir 85.000 pengungsi pada tahun fiskal 2016, namun jumlah itu turun menjadi 54.000 orang pada tahun berikutnya.

Kebangkitan 'berita bohong'

Dipetakan dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat bagaimana minat AS meningkat pada musim dingin 2016-2017, dan melonjak pada minggu presiden meluncurkan apa yang disebutnya " Fake News Awards ", daftar berita yang dianggapnya salah.

'Perang tanpa akhir' Amerika dan kesepakatan di Timur Tengah

Dalam pidato kenegaraan pada Februari 2019, Presiden Trump berjanji untuk menarik pasukan AS dari Suriah, dengan menyatakan: "Negara-negara besar tidak berperang dalam perang tanpa akhir."

Trump telah mengurangi kehadiran pasukan AS di Afghanistan, Irak dan Suriah. Tapi pasukan Amerika masih ada di mana-mana sama seperti saat dia pertama kali menjabat.

Trump menentang keberatan presiden-presiden AS sebelumnya dengan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 2018, dan mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.

Bulan lalu dia memuji "fajar Timur Tengah baru" ketika Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel - sebuah langkah yang ditengahi AS.

Seni perundingan dagang

Penarikan mundur AS sebagian besar menguntungkan China, yang memandang kesepakatan itu sebagai upaya untuk mengekang pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik. Namun di AS, kritikus yang merasa perjanjian perdagangan itu akan membahayakan tenaga kerja Amerika, menyambut baik keputusan Trump.

Ini membuat petani kedelai AS, industri teknologi, dan otomotif sakit kepala.

Pada 2019, defisit perdagangan AS dengan China sedikit lebih rendah ketimbang 2016.

Perselisihan dengan China

AS telah membuat kesal China dengan beragam langkah. Mulai dari menyatakan klaim teritorialnya di Laut China Selatan adalah ilegal, menaikkan tarif pada barang-barangnya, melarang pengunduhan aplikasi populer TikTok dan WeChat, serta menempatkan raksasa telekomunikasi China Huawei - yang diklaim sebagai ancaman bagi keamanan nasional - ke dalam daftar hitam.

Presiden Trump telah mengganti nama Covid-19 menjadi "virus China", dan meski dia mungkin hendak mengalihkan isu dari penanganannya terhadap pandemi di AS, perubahan kepemimpinan AS tidak selalu bernada lebih damai.

Hampir perang dengan Iran

Beberapa hari kemudian, yang mengejutkan dunia global, AS membunuh Qasem Suleimani, jendera Iran paling kuat sekaligus sosok yang mempelopori operasi militer Iran di Timur Tengah.

Iran membalas dengan menembakkan lebih dari selusin rudal balistik ke dua pangkalan Amerika di Irak. Lebih dari 100 tentara AS terluka, dan analis menganggap kedua negara itu berada di ambang perang.

AS dan Iran telah berselisih sejak 1979, ketika pemimpin yang didukung AS digulingkan, dan 52 orang Amerika disandera di dalam kedutaan AS.