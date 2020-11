Pemilu Amerika: Bagaimana Joe Biden mengubah kebijakan luar negeri konfrontatif Trump?

Dunia, menurut Presiden Trump, adalah salah satu bentuk dari nasionalisme "America First", meninggalkan perjanjian internasional yang dia yakini memberi AS kerugian.

Apa yang akan berubah di bawah Biden?

Pemerintahan Biden akan kembali ke Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan berusaha untuk memimpin penanganan pandemi virus corona.

Biden juga akan mengakhiri dukungan AS atas perang yang dipimpin Arab Saudi di Yaman. Tingginya angka kematian warga sipil di Yaman telah membangun kuat penentangan terhadap keterlibatan AS dari sayap kiri partai dan semakin banyak anggota parlemen di kongres AS.