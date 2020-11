Tantangan presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden 'mirip' dengan situasi di Indonesia

"You are fired!" Kata-kata andalan Donald Trump ketika masih menjadi pembawa acara realitas The Apprentice kini digunakan sebagian pemilih Amerika Serikat kepada sang presiden sehingga ia tercatat sebagai salah satu dari sembilan petahana yang ditolak rakyat untuk menjabat pada periode kedua.