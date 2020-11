Dipecat Trump karena 'sangat tidak akurat', pejabat keamanan pemilu menyatakan 'kami melakukan hal yang benar'

Trump masih menolak untuk mengakui kekalahannya dalam Pilpres AS dan mengeluarkan banyak klaim bahwa kecurangan terjadi secara "masif."

Para pejabat pemilu mengatakan Pilpres pada November 3 adalah pemilu "yang paling aman" dalam sejarah AS.

Krebs - pejabat yang ditunjuk sendiri oleh Trump - adalah pejabat terakhir yang dipecat presiden AS itu menyusul kekalahannya. Menteri Pertahanan Mark Esper juga dipecat di tengah laporan bahwa Trump meragukan loyalitas pemimpin Pentagon ini.

Mengapa Krebs dipecat?

Dalam cuitannya Krebs menulis, "ICYMI (In case you missed it, siapa tahu Anda terlewat): Terkait tuduhan bahwa sistem pemilu dimanipulasi, 59 pakar keamanan pemilu semua sepakat, bahwa, 'Dalam setiap kasus yang kami tangani, klaim-klaim seperti ini tidak ada dasarnya atau secara teknis tidak logis.' #Protect2020".