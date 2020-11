China tolak kritikan tentang Muslim Uighur 'yang malang', kritik pertama dari Paus Fransiskus juga sebut isu persekusi

Dalam bukunya, Let Us Dream: The Path to A Better Future, Paus Fransiskus mengatakan "Saya sering memikirkan orang-orang yang dipersekusi: Rohingya, Uighur yang malang, Yazidi".