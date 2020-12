Trump setelah kalah: Suasana Gedung Putih pada hari-hari terakhir sang presiden, 'Dalam benaknya, ia tak pernah kalah'

"Tak ada yang mau berada dekat dia kalau dia marah"

"Dalam benaknya, ia tidak pernah kalah"

Dalam buku, Trump The Greatest Show on Earth: The Deals, the Downfall, the Reinvention, orang-orang yang mengenalnya mengatakan Trump melihat mantan Presiden Jimmy Carter, yang kalah dalam pemilu pada 1980 setelah hanya satu periode, sebagai hal yang harus dihindari.