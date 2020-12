AS jatuhkan sanksi ke Turki terkait pembelian sistem rudal S-400 buatan Rusia, apa reaksi Ankara dan Moskow?

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada Turki - sesama anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) - atas penempatan sistem rudal penangkal pesawat buatan Rusia yang dibeli tahun lalu.

AS mengatakan sistem rudal S-400 Rusia tidak kompatibel dengan teknologi NATO dan merupakan ancaman bagi pakta tersebut.

Sasaran sanksi yang diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada Senin (14/12) adalah sektor pengadaan senjata Turki.

Tindakan AS ini langsung mendapat kecaman para pejabat di Turki dan Rusia.

AS telah mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35 karena pembelian sistem rudal buatan Rusia tersebut.

Apa yang menjadi keberatan AS?

"AS telah menjelaskan kepada para pejabat tinggi Turki bahwa pembelian sistem rudal S-400 akan membahayakan kerahasiaan teknologi dan keselamatan personel militer AS," kata Menlu AS, Mike Pompeo, dalam satu pernyataan.