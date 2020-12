FBI tuding Iran di balik situs yang memuat ancaman pembunuhan sejumlah pejabat selama Pilpres AS

Aktor dunia maya Iran "hampir pasti" berada di balik sejumlah situs dan akun media yang memuat ancaman terhadap pejabat senior AS yang mengamankan dan mengatur pemilihan presiden 2020, menurut dua badan keamanan AS.

Situs dan akun media sosial, yang bernama "Enemies of the People" dan"Enemies of the Nation", dibuat pada awal Desember dan menyertakan sejumlah nama, foto, detail kontak dan alamat dari 38 pejabat federal, negara dan pemerintah lokal, termasuk warga biasa yang dipekerjakan oleh Dominion - yang menjual perangkat lunak dan perangkat keras untuk kepentingan pemungutan suara.