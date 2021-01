Vaksin Covid-19: Nakes Indonesia di Inggris masuk kelompok pertama vaksinasi massal di tengah 'tsunami' pandemi

Dyah Mustikaning Pitha Prawesti, bekerja di Chelsea and Westminster Hospital, London.

Dyah Mustikaning Pitha Prawesti, dokter kebidanan dan kandungan, yang bekerja di Chelsea and Westminster Hospital, London, berharap, "saya jadi lebih aman terhadap pasien yang rentan seperti ibu hamil, pasien penderita kanker dan pasien rentan lain."

"Tsunami" dan "Fase paling berbahaya"

Lonjakan penyebaran varian baru virus corona ini menunjukkan Inggris memasuki "tahap baru pandemi yang sangat berrbahaya," menurut Prof Andrew Hayward, anggota badan penasehat pemerintah untuk penyakit pernafasan akibat virus, New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) .

Ancaman gelombang ketiga Covid-19

Peringatan ini tercantum dalam artikel ilmiah London School of Hygiene and Tropical Medicine yang didistribusikan bersama badan penasehat sains pemerintha, Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE).