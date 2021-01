Pelantikan presiden AS 2021: Apa saja yang terjadi pada hari pelantikan Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris?

Pada tahun-tahun sebelumnya, presiden baru mengundang sejumlah bintang paling populer. Pada tahun 2009, Aretha Franklin tampil dalam pelantikan Barack Obama untuk membawakan lagu My Country 'Tis of Thee. Beyoncé tampil dalam pesta pelantikan dan menyanyikan At Last.