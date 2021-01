Joe Biden umumkan paket stimulus ekonomi AS US$1,9 triliun termasuk tunjangan hampir Rp20 juta per warga

Paket stimulus yang diumumkan jelang pelantikan Biden sebagai presiden pada Rabu (20/01) mencakup tunjangan tunai US$1.400 (sekitar Rp19,6 juta) kepada semua warga Amerika Serikat (AS).

Biden, dari Partai Demokrat, telah berjanji untuk mengatasi pandemi, yang sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 385.000 orang meninggal dunia di AS.

Vaksin di AS sudah didistribusikan tetapi program vaksinasi massal, menurut Biden, perlu ditingkatkan.

Sejauh ini, sekitar 11 juta dosis vaksin telah diberikan di seluruh AS, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.

Jumlah pengangguran di AS saat ini mencapai hampir 11 juta orang dan tunjangan pengangguran akan dinaikkan dari jumlah sekarang US$300 (sekitar Rp4 juta) per minggu menjadi US$400 (Rp5,6 juta) per minggu.