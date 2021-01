Gedung Kongres diserang, apakah kelompok-kelompok milisi AS semakin aktif?

Sejak kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada November 2020, keterlibatan kelompok-kelompok bersenjata dalam demonstrasi semakin meningkat.

Itulah temuan The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), organisasi yang menelusuri kekerasan politik.

Berapa jumlah kelompok milisi di AS ?

Terdapat puluhan kelompok milisi di AS yang mempunyai ideologi berbeda-beda, tetapi secara umum mereka menentang pemerintah.

Sejumlah negara bagian mengharuskan kelompok milisi mengantongi izin dari pemerintah negara bagian, tetapi amandemen kedua konstitusi AS membatasi skala kontrol yang dapat diterapkan terhadap aktivitas kelompok milisi.

Jumlah kelompok milisi di AS menurun antara tahun 2017 hingga 2019, yang menurut peneliti masalah milisi, Amy Cooter, telah menjadi pola umum ketika presidennya berasal dari Partai Republik.

Kegiatan kelompok milisi ini menyebar di sebagian besar wilayah AS.

Dua di antara kelompok milisi AS yang paling terkenal adalah Oath Keepers dan Three Percenters.

Nama Oath Keepers diambil dari praktik bahwa para anggotanya disumpah untuk membela UUD AS. Perkiraan Anti-Defamation League (ADL) menyebutkan anggota Oath Keepers berjumlah antara 1.000 hingga 3.000 orang, tetapi pengaruhnya jauh lebih luas.

Ada juga milisi Three Percenters yang namanya diambil dari klaim tak benar bahwa hanya 3% rakyat AS yang berjuang melawan Inggris dalam Perang Kemerdekaan.

Purnawirawan militer masuk milisi

Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa setidaknya 22 anggota aktif maupun veteran militer AS atau penegak hukum telah diidentifikasi berada di dekat atau atau berada di dekat lokasi kerusuhan gedung Capitol.

Selama periode delapan bulan pertama tahun 2020, mayoritas rencana teror dan serangan di dalam negeri AS dilakukan oleh kelompok kanan-jauh - jauh lebih banyak dibandingkan ancaman dari kelompok kiri-jauh atau kelompok-kelompok jihad - menurut Center for Strategic and International Studies, Washington.