Covid-19: Joe Biden keluarkan 10 perintah eksekutif untuk perangi pandemi virus corona

Presiden Joe Biden menandatangani serangkaian perintah eksekutif untuk memerangi Covid-19 yang telah memporak-porandakan AS.

Dalam hal total kematian akibat virus corona, AS adalah negara yang paling parah terkena dampak dengan lebih dari 406.000 nyawa yang hilang, menurut data Universitas Johns Hopkins.

'Upaya di masa perang'

Apa rencananya?

Pelancong internasional harus mendapatkan hasil tes negatif sebelum berangkat ke AS dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari sejak kedatangan.

Lebih jauh lagi, Dr Fauci mengatakan AS akan bergabung dengan skema Covax yang dirancang untuk menyediakan vaksin Covid ke negara-negara miskin.

Berbicara melalui panggilan video ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa, dia juga menekankan bahwa AS akan terus menyediakan dana untuk WHO, sejalan dengan langkah Biden untuk membatalkan keputusan Trump untuk meninggalkan organisasi itu.