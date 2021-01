Covid-19 di Inggris: Angka kematian menembus 100.000 orang, apa penyebabnya?

Penerapan lockdown

Putus asa untuk menggerakan ekonomi, pemerintah meluncurkan skema Eat Out to Help Out -- program makan di luar untuk membantu pengusaha restoran -- yang menawarkan orang-orang potongan harga makanan selama Agustus.