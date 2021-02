Longsor di Himalaya: Apakah perangkat mata-mata nuklir menjadi pemicunya?

Ini adalah cerita tentang bagaimana AS bekerja sama dengan India pada 1960-an dengan menempatkan perangkat pemantauan bertenaga nuklir di Himalaya, untuk memata-matai uji coba nuklir dan penembakan rudal China. China telah meledakkan perangkat nuklir pertamanya pada tahun 1964.

"Paranoia Perang Dingin mencapai puncaknya. Tidak ada rencana yang terlalu aneh, tidak ada investasi yang terlalu besar, dan tidak ada cara yang tidak dapat dibenarkan," kata Pete Takeda, editor kontributor di Majalah AS , Rock and Ice , yang telah banyak menulis tentang subjek tersebut.

Dalam buku "Nanda Devi: A Journey to the Last Sanctuary", penulis perjalanan asal Inggris, Hugh Thompson, menuturkan bagaimana para pendaki Amerika diminta untuk menggunakan losion penggelap warna kulit sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di antara penduduk setempat; dan bagaimana para pendaki disuruh berpura-pura bahwa mereka berada di "program di ketinggian" untuk mempelajari efek kadar oksigen yang rendah pada tubuh mereka.