Covid-19: Mengapa beberapa negara Asia terlambat memulai program vaksinasi virus corona?

Rasa takut dan misinformasi

Pendekatan yang hati-hati

Catherine Bennett, epidemiolog di Deakin University, Australia, dikutip kantor berita Associated Press mengatakan bahwa dengan menunggu, negara-negara ini bisa mendapatkan data tentang banyak hal seperti apa yang terjadi dalam kasus overdosis vaksin dan bagaimana dampak vaksin pada ibu hamil, tanpa membahayakan populasi mereka sendiri.

Keraguan vaksin

Setelah perusahaan melaporkan hasil uji coba fase tiga, AS dan Inggris segera mengizinkan penggunaannya pada awal Desember. Namun Jepang bersikeras melakukan pengujian tambahan dan baru memulai vaksinasi pada 17 Februari.

Di Indonesia, yang memulai program vaksinasi pada 13 Januari, sekitar 3,5 juta dosis vaksin Sinovac sudah diberikan per 5 Maret, menurut Our World in Data.