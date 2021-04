Air limbah beracun ancam 'banjiri' Florida AS, ratusan warga terpaksa mengungsi, keadaan darurat diberlakukan

Pada hari Minggu, DeSantis mengatakan petugas layanan darurat - dibantu oleh Pengawal Nasional Florida - memompa air keluar dari kolam dengan kecepatan 33 juta galon per hari.

Kelompok konservasi nasional Pusat Keanekaragaman Hayati -the Center for Biological Diversity- juga merilis pernyataan yang menyerukan supaya Badan Perlindungan Lingkungan AS untuk turun tangan.