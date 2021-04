Kisah pasangan gay temukan bayi telantar dan membesarkannya hingga dewasa

Danny Stewart tengah bergegas ke tempat kekasihnya untuk makan malam ketika dia melihat ada yang tergeletak di lantai stasiun kereta bawah tanah New York. Begitu melihat, dia langsung menganggapnya hal yang paling berharga di dunia.

"Saya pun berpikir, 'Well, memang masuk akal,'" kata Danny. "Dan selanjutnya hakim pun bertanya ke saya, 'Apakah Anda tertarik mengadopsi bayi ini?'"

Pete pun teringat pernah melontarkan kata-kata yang tidak enak kepada Danny, salah satunya seperti, "Selamat deh jadi orang tua tunggal di New York."

Danny dan Pete mulai membaca-baca buku soal mengasuh bayi, termasuk yang berjudul "What to Expect When You're Expecting."