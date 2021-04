Pangeran Philip: Persiapan untuk pemakaman yang 'sederhana' di masa pandemi virus corona, dan tak ingin masyarakat lihat peti matinya

47 menit yang lalu

Di mana pemakaman akan berlangsung?

Peti mati pria bergelar Duke of Edinburgh itu dibungkus dengan bendera pribadinya, yang disebut standard . Bendera tersebut mewakili elemen-elemen hidupnya, mulai dari garis keturunan Yunani hingga gelar Kerajaan Inggrisnya. Karangan bunga juga ditempatkan di peti mati.

Oleh karena itu, keluarga Mountbatten juga terwakili pada standard, di samping gambar yang mewakili Kota Edinburgh - karena dia menjadi Duke of Edinburgh ketika menikah dengan Elizabeth.

Apa yang terjadi pada hari pemakaman nanti?

Untuk Duke of Edinburgh, akan diadakan pemakaman seremonial, bukan pemakaman kenegaraan. Ada sedikit perbedaan antara keduanya - pemakaman kenegaraan biasanya dikhususkan untuk raja, meskipun perdana menteri di masa perang, Winston Churchill, diberi pemakaman kenegaraan. Ibu Suri, sebagai ibunda Ratu Elizabeth II, mendapat pemakaman seremonial pada 2002, begitu pula Diana, Princess of Wales, pada 1997.

Pembatasan kerumunan dan jumlah hadirin dalam pemakaman berarti upacara pemakaman sang Duke of Edinburgh tidak akan semegah biasanya - meskipun Istana mengatakan ini memang "sesuai keinginan Duke" dan akan tetap "merayakan dan mencerminkan" kehidupan yang penuh pengabdian.

Setelah kebaktian pelepasan, Duke of Edinburgh akan dikebumikan di pemakaman kerajaan.

Siapa yang akan menghadiri pemakaman?

Perincian tamu undangan belum diumumkan. Pangeran Harry akan hadir tetapi istrinya, Meghan, yang sedang hamil, tidak akan berangkat dari AS atas saran dokter.

Harry, yang bergelar Duke of Sussex, tinggal di AS bersama Meghan, Duchess of Sussex, dan belum kembali lagi ke Inggris sejak mengundurkan diri dari kewajiban mereka sebagai anggota keluarga kerajaan senior tahun lalu.