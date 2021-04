Chloe Zhao, sutradara perempuan Asia pertama yang sukses besar di Piala Oscar: Bagaimana perjalanan kariernya?

7 menit yang lalu

Zhao menjadi perempuan kedua yang menyabet penghargaan serupa sepanjang sejarah festival film bergengsi Academy Award itu. Kathryn Bigelow adalah perempuan pertama yang memenangi penghargaan ini pada 2008 untuk film The Hurt Locker yang mengisahkan tentang Perang Irak.

Sutradara asal China yang kini tinggal di AS ini menang Piala Oscar 2021 berkat karyanya, Nomadland, film yang mengisahkan perjalanan seorang perempuan paruh baya yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk berkelana seorang diri setelah suaminya meninggal dan dia pun kehilangan pekerjaan akibat krisis finansial 2008.

Ini adalah film ketiga garapan Zhao. Sebelumnya perempuan keturunan China-Amerika ini menggarap film Songs My Brohters Taught Me (2015) dan The Rider (2017).