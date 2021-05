Israel-Gaza: Israel mendapat gelontoran dana setidaknya Rp55 triliun per tahun dari Amerika Serikat, termasuk untuk sistem Kubah Besi

18 menit yang lalu

Presiden Joe Biden menghadapi berbagai pertanyaan dari sebagian orang di partainya sendiri, Demokrat tentang jumlah bantuan Amerika Serikat (AS) yang diberikan kepada Israel.

Di antara mereka yang mengangkat masalah itu adalah Senator Bernie Sanders. Ia mengatakan AS harus "memperhatikan dengan seksama" bagaimana dana itu digunakan.

Berapa besar bantuan AS untuk Israel ?

Pada tahun 2020, AS memberikan US$3,8 miliar (sekitar Rp55 triliun) dalam bentuk bantuan kepada Israel. Ini merupakan bagian dari komitmen tahunan jangka panjang yang dibuat di masa pemerintahan Presiden Barack Obama.

Hampir seluruh bantuan yang disalurkan tahun lalu adalah bantuan militer, menurut according to the Congressional Research Service (CRS).