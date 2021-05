Jika pesawat militer menyergap pesawat penumpang sebagaimana terjadi di Belarus, perintahnya 'harus dipatuhi'

27 menit yang lalu

Hukum internasional yang mengizinkan pesawat terbang di atas wilayah negara-negara lain tanpa perlu mendarat adalah "First Freedom of the Air" dan kebebasan di udara ini penting untuk memungkinkan penumpang dan lalu lintas bergerak dari satu negara ke negara lain.