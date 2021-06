Pesawat kepresidenan Air Force One hingga 'binatang buas' - Kendaraan khusus Presiden AS Joe Biden dalam lawatan luar negeri pertama

6 menit yang lalu

Tak sedikit yang dibawa Presiden Biden dalam perjalanan ini. Presiden AS didukung dengan sejumlah kendaraan khusus untuk membantunya bergerak dengan aman dan nyaman, baik itu di darat maupun udara.

Dari seluruh kendaraan itu, yang paling ikonik adalah pesawat kepresidenan - Air Force One.

Pesawat Air Force One mendarat di Pangkalan Udara Mildenhall, Suffolk, Inggris, pada Rabu (09/06). Presiden bertemu dengan personel AS yang ditempatkan di pangkalan itu sebelum terbang ke Cornwall.

Sebagaimana dijelaskan di situs Gedung Putih , Air Force One sejatinya adalah kode pengaturan lalu lintas udara bagi setiap pesawat Angkatan Udara AS ketika ditumpangi oleh presiden.

Pesawat Air Force One juga mampu mengisi bahan bakar di udara. Dengan demikian, secara teori pesawat kepresiden mempunyai jarak tempuh tak terbatas.

Marine One - lagi-lagi tidak hanya terdiri dari satu helikopter saja, nama itu disematkan pada setiap pesawat Korps Marinir yang membawa presiden AS - biasanya pesawat VH-3D Sea King atau VH-60N White Hawk.

Pesawat pengecoh versi Marine One biasanya terbang beriringan dengan helikopter yang ditumpangi presiden. Biasanya pesawat itu didampingi oleh pesawat pengawal, termasuk Osprey MV-22 - yang dikenal dengan nama "Green Top".

Begitu mendarat, Presiden Biden berpindah pesawat dari Air Force One atau dari Marine One ke Cadillac One—yang dijuluki 'binatang buas' alias The Beast.