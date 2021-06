Konservasi laut: Pengujian senjata di lautan, 'tuli, terdampar hingga mati', dampak bagi makhluk hidup di bawahnya

Angkatan Laut AS mengatakan pihaknya mengambil sejumlah tindakan pencegahan keamanan sebelum melakukan uji ledakan

Sumber gambar, US Navy

Uji coba itu menggunakan sekitar 18 ton bahan peledak - yang menghasilkan ledakan dua kali lebih dahsyat dari peledak "Mother of All Bombs" (MOAB), senjata non-nuklir paling kuat milik AS.