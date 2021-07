Warga Afghanistan khawatir akan 'ditinggalkan untuk dibantai', AS evakuasi para penerjemah yang nasibnya terancam

14 menit yang lalu

Amerika Serikat akan memulai evakuasi sejumlah penerjemah Afghanistan yang membantu pasukan pimpinan AS selama konflik dan kini dianggap berisiko keselamatannya.

Hal ini akan dilakukan di tengah upaya AS menarik pasukannya dari Afghanistan menjelang tenggat waktu 11 September yang ditetapkan oleh Presiden Joe Biden.

Seorang pejabat, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa evakuasi awal akan mencakup sekitar 2.500 orang yang kemungkinan akan ditempatkan di fasilitas militer, baik di AS atau negara ketiga, sementara aplikasi visa mereka diproses.

Program Visa Imigran Khusus ditawarkan kepada mereka yang bekerja dengan pemerintah AS atau pasukan militer pimpinan Amerika selama perang Afghanistan yang dimulai pada tahun 2001.

Mantan Presiden AS George W Bush - yang berada di balik keputusan untuk mengirim pasukan AS ke negara itu pada tahun 2001 - memperingatkan bahwa konsekuensi dari penarikan AS kemungkinan akan "sangat buruk. ".