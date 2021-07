Proyek kereta api China-Laos: Mengapa China berambisi bangun rel kereta cepat di Asia Tenggara?

Pengumuman tersebut dipandang sebagai dukungan terhadap proyek jaringan kereta api ambisius yang dirancang untuk menghubungkan China dengan Asia Tenggara di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative, BRI) yang banyak digembar-gemborkan China.

Pembangunan proyek senilai AS$5,9 miliar dimulai pada tahun 2016 di tengah keraguan bahwa investasi besar yang mencakup sekitar 1/3 dari ekonomi Laos akan mendorong negara itu ke dalam perangkap utang karena 60% dari dana tersebut atau sekitar AS$3,5 miliar adalah pinjaman dari Export-Import Bank of China sebagai pemodal proyek, sehingga menambah utang negara kecil itu sebanyak lebih dari AS$1 miliar.

Sisa 40% dari uang investasi diubah menjadi kepemilikan sahamnya dalam proyek - Laos diminta untuk urunan AS$730 juta. Dari jumlah tersebut, AS$250 juta berasal dari anggaran nasional Laos dan sisanya AS$480 juta akan didanai juga melalui pinjaman dari pemodal yang sama - Exim Bank of China.

Desain rel listrik tersebut, dengan jarak antar rel 1,435 mm, dapat dilalui kereta api berkecepatan tinggi yang melaju dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam, meskipun di Laos, kecepatan kereta penumpang 160-200 km per jam dan kereta barang 120 km per jam.