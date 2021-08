Location Doses per 100 people Total doses World 53.6 4,177,097,771 China 115.8 1,675,759,221 India 34.2 472,223,639 US 103.6 346,456,669 Brazil 67.0 142,488,679 Germany 109.9 92,054,374 Japan 69.1 87,381,662 UK 127.5 85,196,986 Turkey 87.1 73,493,059 France 107.6 72,673,342 Italy 113.7 68,742,231 Indonesia 24.9 68,151,247 Mexico 52.2 67,355,342 Russia 42.6 62,225,609 Spain 120.2 56,186,601 Canada 131.2 49,525,366 Poland 91.0 34,429,956 Argentina 71.1 32,148,787 Pakistan 13.8 30,590,183 Colombia 54.1 27,524,377 Saudi Arabia 78.5 27,322,817 Chile 134.1 25,642,416 South Korea 49.7 25,460,280 Morocco 64.5 23,802,188 Malaysia 65.5 21,200,473 Netherlands 115.3 19,751,575 Philippines 17.7 19,359,927 United Arab Emirates 170.0 16,810,996 Thailand 22.9 15,960,778 Belgium 123.4 14,302,977 Peru 39.9 13,152,285 Bangladesh 8.0 13,141,815 Australia 48.3 12,317,727 Cambodia 73.2 12,232,259 Portugal 118.9 12,120,727 Sri Lanka 56.5 12,098,889 Ecuador 64.7 11,419,806 Israel 129.0 11,165,761 Sweden 104.6 10,565,358 Greece 101.1 10,538,744 Czech Republic 96.8 10,363,742 Iran 12.1 10,168,674 Hungary 105.1 10,155,466 Dominican Republic 93.5 10,140,333 Austria 107.9 9,719,928 Cuba 85.2 9,650,235 Romania 48.9 9,406,063 Kazakhstan 49.0 9,208,838 Switzerland 103.3 8,938,866 Taiwan 34.7 8,270,213 Singapore 129.5 7,576,612 Denmark 126.9 7,353,133 South Africa 12.3 7,297,912 Vietnam 6.6 6,415,219 Nepal 20.2 5,877,759 Ireland 118.5 5,849,924 Uzbekistan 17.3 5,803,255 Finland 102.0 5,653,654 Ukraine 12.9 5,632,783 Serbia 81.4 5,536,170 Norway 99.0 5,366,042 Egypt 5.2 5,337,506 Jordan 51.6 5,265,074 Azerbaijan 49.7 5,040,778 Uruguay 137.8 4,788,109 Bolivia 38.8 4,526,177 El Salvador 66.4 4,309,189 Slovakia 77.3 4,219,810 Mongolia 127.0 4,161,918 Venezuela 14.1 4,000,000 Nigeria 1.9 3,938,945 Qatar 132.0 3,804,298 Myanmar 6.4 3,500,000 Algeria 7.8 3,421,279 Costa Rica 62.7 3,193,895 Croatia 75.0 3,078,364 Tunisia 22.5 2,663,438 Lithuania 97.8 2,661,387 Panama 59.6 2,573,226 Kuwait 55.6 2,375,455 Bahrain 136.0 2,314,773 Zimbabwe 15.3 2,275,416 Ethiopia 1.9 2,217,097 Belarus 23.2 2,194,993 Guatemala 12.1 2,160,074 Paraguay 29.8 2,123,997 Bulgaria 29.2 2,030,301 Lebanon 28.6 1,949,258 Honduras 19.3 1,912,232 Laos 26.0 1,895,038 Oman 37.0 1,887,421 New Zealand 36.5 1,759,154 Slovenia 83.2 1,730,293 Kenya 3.2 1,707,734 Angola 4.8 1,592,537 Afghanistan 3.5 1,381,416 Latvia 71.7 1,352,836 Ghana 4.1 1,271,393 Albania 41.7 1,198,933 Mauritius 90.9 1,156,482 Uganda 2.5 1,143,763 Estonia 85.5 1,133,844 Iraq 2.7 1,087,866 Moldova 25.9 1,044,529 Palestinian Territories 19.7 1,007,483 Cyprus 110.4 980,404 Ivory Coast 3.6 959,349 Senegal 5.4 906,557 North Macedonia 43.4 904,583 Sudan 1.8 810,560 Guinea 6.1 804,122 Malta 172.1 759,818 Luxembourg 112.2 702,091 Mozambique 2.2 691,040 Rwanda 5.0 646,909 Bosnia and Herzegovina 18.6 611,641 Trinidad and Tobago 42.0 587,720 Maldives 108.0 583,651 Kyrgyzstan 8.9 579,490 Libya 8.0 546,745 Fiji 60.1 538,439 Georgia 12.7 506,780 Malawi 2.6 504,195 Tajikistan 5.2 492,066 Bhutan 63.4 488,872 Iceland 137.8 470,374 Togo 5.5 454,208 Zambia 2.4 438,885 Kosovo 22.2 428,818 Niger 1.7 423,335 Nicaragua 6.3 415,640 Guyana 49.5 389,336 Timor-Leste 27.6 363,269 Botswana 15.0 352,407 Montenegro 52.9 332,022 Cameroon 1.3 331,875 Yemen 1.0 311,483 Equatorial Guinea 21.5 301,413 Jamaica 10.2 300,902 Somalia 1.6 249,790 Suriname 42.1 246,782 Sierra Leone 2.8 225,380 Namibia 8.3 211,410 Congo 3.6 198,698 Madagascar 0.7 197,001 Mali 1.0 196,862 Mauritania 4.2 193,776 Belize 44.2 175,735 Barbados 60.6 174,129 Armenia 5.8 171,890 Brunei 37.5 163,999 Cape Verde 28.7 159,446 Seychelles 143.8 141,435 Jersey 138.8 140,245 Syria 0.7 131,221 Comoros 14.5 125,960 Isle of Man 145.8 123,947 Bahamas 26.6 104,521 Cayman Islands 148.7 97,707 Liberia 1.9 95,423 Central African Republic 1.9 93,790 Guernsey 138.4 92,775 Papua New Guinea 1.0 88,343 Gabon 3.9 87,181 Bermuda 133.1 82,870 Andorra 106.6 82,349 DR Congo 0.091 81,384 Samoa 40.9 81,114 Gibraltar 232.7 78,406 Lesotho 3.4 72,948 Antigua and Barbuda 70.3 68,850 Eswatini 5.7 65,667 Faroe Islands 130.3 63,660 Greenland 109.3 62,050 Benin 0.5 57,886 Saint Lucia 31.1 57,066 South Sudan 0.5 56,989 Turks and Caicos Islands 122.1 47,263 San Marino 134.3 45,583 Solomon Islands 6.6 45,101 Sao Tome and Principe 20.1 43,960 Saint Kitts and Nevis 82.0 43,640 Gambia 1.8 43,557 Turkmenistan 0.7 41,993 Monaco 103.5 40,630 Dominica 56.2 40,450 Tonga 37.4 39,511 Liechtenstein 102.8 39,205 Burkina Faso 0.2 37,120 Grenada 32.5 36,524 Chad 0.2 29,980 Djibouti 2.7 26,796 British Virgin Islands 87.6 26,501 St Vincent and the Grenadines 23.1 25,635 Guinea-Bissau 1.3 25,225 Vanuatu 7.8 23,995 Cook Islands 116.8 20,509 Anguilla 120.0 18,001 Nauru 136.5 14,784 Saint Helena 130.0 7,892 Haiti 0.058 6,576 Tuvalu 40.5 4,772 Falkland Islands 126.5 4,407 Montserrat 54.6 2,730 Niue 75.2 1,216 Pitcairn 163.8 77 British Indian Ocean Territory 0 0 Burundi 0 0 Eritrea 0 0 Kiribati 0 0 North Korea 0 0 South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0 Tanzania 0 0 Tokelau 0 0 Vatican 0 0

