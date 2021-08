Olimpiade Tokyo: China pimpin klasemen medali, tapi mengapa AS teratas di Amerika?

22 menit yang lalu

Sejumlah media arus utama di AS—dan bahkan Komite Olimpiade Nasional AS (USOPC)—secara kontroversial memperlihatkan klasemen alternatif yang menunjukkan AS mengungguli China, bertengger di tempat teratas.

Dengan memakai "standar emas" Komite Olimpiade Internasional (IOC), China memuncaki klasemen perolehan medali per 4 Agustus dengan 32 medali emas, sedangkan AS di peringkat dua dengan 25 medali emas.

Akan tetapi, klasemen ini tidak tampak di AS.

Sejumlah media, termasuk the New York Times, the Washington Post, dan NBC yang menyiarkan berbagai pertandingan di Olimpiade Tokyo, justru memakai perolehan jumlah total medali.