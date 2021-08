Afghanistan: Berapa biaya yang sudah dihabiskan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam perang melawan Taliban?

24 menit yang lalu

Pasukan AS telah berada di Afghanistan sejak 2001.

Berapa banyak pasukan yang dikirim?

AS menginvasi Afghanistan dan melengserkan Taliban pada Oktober 2001 dengan alasan kelompok tersebut menyembunyikan Osama Bin Laden dan sejumlah petinggi Al-Qaeda lainnya yang terkait serangan 11 September 2001.

Jumlah personel militer yang dikirim Washington pun bertambah seiring dikucurkannya miliaran dollar untuk memerangi perlawanan Taliban dan mendanai rekonstruksi di Afghanistan. Pada 2011, serdadu AS mencapai 110.000 orang.

Tahun lalu, jumlah serdadu AS hanya tersisa 4.000 jiwa.

Namun, AS adalah negara pengirim serdadu terbanyak.

Selain personel militer, ada pula kontraktor keamanan swasta di Afghanistan. Hingga akhir kuartal terakhir 2020, tercatat lebih dari 7.800 warga AS terlibat sebagai di bidang itu, menurut riset Kongres AS.

Berapa banyak uang yang dihabiskan?

Sebagian besar pengeluaran di Afghanistan berasal dari AS.

Antara 2010 hingga 2012, ketika AS menempatkan lebih dari 100.000 serdadu di Afghanistan, biaya operasi perang berkembang hingga hampir mencapai US$100 miliar per tahun, menurut data pemerintah AS.