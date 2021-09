Serangan 11 September: Cerita Imam Indonesia di New York, ketika citra Islam ‘ikut runtuh’, ia dipeluk tetangga Katolik dan dikirim bunga oleh pendeta

23 menit yang lalu

Imam Indonesia di New York, Shamsi Ali mengatakan bila Islam diibaratkan gedung, Serangan 11 September juga meruntuhkan Islam.

New York, Selasa pagi, 11 September 2001. Jarum jam belum bergerak jauh dari pukul 09:00 pagi.

Dua pesawat menabrakkan Gedung Twin Towers World Trade Centre New York. North Tower yang pertama ditabrak pada 08:46 waktu setempat dan South Tower pada pukul 09:03. Serangan di dua gedung ini menewaskan lebih dari 2.600 orang.

"Islam ketika itu sedang runtuh juga"

Korban Serangan 11 September di museum di New York.

"Luar biasa citra yang terbangun ketika itu," kata Shamsi — yang disebut dalam New York Magazine, terbitan Mei 2006, sebagai salah seorang pemuka Islam berpengaruh.

New York Magazine menyebutnya sebagai ulama moderat yang "memimpin 1.000 jemaah di Indonesian Culture Centre di Woodside, 4.000 jemaah di Jamaican Muslim Centre dan berkhotbah di depan 6.000 jemaah di Masjid 96th Street. Sejak 9/11". Ia menjadi utusan tak resmi penegak hukum dan kantor wali kota.

Dikirim bunga oleh pendeta

Shamsi Ali (tengah) bersama Russell Simmons dan Rabi Marc Schneier dalam gerakan "Today, I Am a Muslim, Too" di Times Square pada 6 Maret 2011.

"Saya sendiri, yang telah tinggal di New York beberapa tahun sebelum Serangan 11 September, terekspos karena sebelumnya saya tak bisa membayangkan berkomunikasi dengan pemeluk agama lain secara masif, bahkan dengan masyarakat Yahudi.

Pengalaman di dua negara ini, yang disebut Shamsi, membuatnya mudah curiga terhadap pemeluk agama lain, ketika pindah ke New York pada 1996.

Di tengah penentangan ini, kontak eratnya dengan Rabi Marc Schneier membawa keduanya mengorganisir saling kunjung ke masjid dan sinagoga dan berujung pada pembuatan buku berjudul Sons of Ibrahim yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Anak-anak Ibrahim .

Sementara publikasi komunitas, The Jewish Week , menggambarkan Shamsi sebagai "peminpin yang karismatik dan penuh perhatian."

"Gerakan yang dimulai di New York menjadi global movement [gerakan global] antar Muslim-Yahudi. Terakhir di Tunisia tahun 2019. Mereka berabad-abad belum pernah berdialog. Saat kami ke sana, para syekh dan rabi saling berterima kasih," ceritanya.

Pendeta Uma Mysorekar, Iman Shamsi Ali dan Rabi Alvin Kass menerima penghargaan dari NYPD pada 9 Mei 2009 di New York.

Setelah tiba di New York pada 1996 dan memimpin Masjid al-Hikmah, Shamsi diundang memberi ceramah tentang Islam di New York Police Department.

Pintu dialog antar agama

Bersama pemuka agama lain di Queens, New York, April lalu.

Shamsi juga aktif dalam kegiatan antaragama, termasuk National Dialogue of Muslim and Catholic serta konperensi Imam dan Rabi di AS dan luar negeri.