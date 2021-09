Covid di Singapura: 'Hidup seperti tawanan', kisah ribuan pekerja migran yang menjalani salah satu karantina terlama di dunia

49 menit yang lalu

Sebagian besar waktu luangnya dia habiskan dengan berbaring di atas tempat tidurnya. Dia berbincang dengan keluarganya via telepon dan terkadang menulis prosa dan puisi - baik dalam bahasa Inggris dan Bengali.

'Apakah kami binatang?'

Pada hari pertama skema percontohan, BBC diundang ke lingkungan Little India di Singapura.

Distrik Little India adalah 'rumah kecil' bagi banyak pekerja migran di Singapura.

"Kondisi hidup dan situasi kerja para pekerja migran di asrama menempatkan mereka pada risiko infeksi yang lebih tinggi dan potensi klaster besar," kata Menteri Tenaga Kerja Singapura, Tan See Leng, Februari silam.

Sebuah peringatan

Angka-angka yang muncul mencolok. Per 16 September lalu, pekerja migran menyumbang 74% dari semua kasus positif yang tercatat. Untuk konteksnya, jumlah mereka hanya 5% dari total populasi Singapura.

Profesor Jeremy Lim, direktur kesehatan global di Saw Swee Hock School of Public Health di National University of Singapore, menyebut pembatasan hak terhadap para pekerja migran hanya berdampak sedikit pada kesehatan publik.