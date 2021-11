‘Saya diperkosa staf medis CIA': Kesaksian Majid Khan, tawanan yang ditahan di Guantanamo selama hampir dua dekade

53 menit yang lalu

Sebagai bagian dari pengakuan bersalah untuk mendapat keringanan hukuman, Khan diizinkan membacakan pengalamannya saat ditahan oleh aparat keamanan AS.

Inilah untuk pertama kalinya ada kesaksian terbuka soal penyiksaan dan pelecehan yang dialami tawanan yang ditangkap setelah serangan 11 September 2001 di New York dan di Washington.

'Sulit diterima secara moral'

Khan dibesarkan di Pakistan dan pindah ke AS pada usia 16 tahun.

Pengacaranya mengatakan kliennya menjadi sasaran "tindakan keji dan sasaran penyiksaan" dalam tahanan meskipun telah bersedia membagikan informasi kepada pejabat intelijen AS sejak awal penahanannya.

Khan membacakan pernyataan setebal 39 halaman ini dalam persidangan yang digelar di pangkalan angkatan laut AS di Teluk Guantanamo pekan lalu.

Dalam surat permintaan grasi -- yang diterbitkan oleh The New York Times -- tujuh dari delapan anggota panel juri militer mengatakan perlakuan terhadap Khan "dari aspek intelijen tidak memiliki nilai praktis atau manfaat nyata lainnya bagi kepentingan AS".