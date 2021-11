Guru Muslim di India dipecat dan dipenjara usai rayakan kemenangan Pakistan di Piala Dunia Kriket

50 menit yang lalu

"Apa yang kita saksikan ini adalah bagian dari proses politik BJP dalam menghimpun dukungan warga Hindu dengan 'mengesampingkan' kaum Muslim," kata Amit Varma, pengasuh siaran podcast The Seen and the Unseen.