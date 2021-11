Pandemi Covid-19 membuat perkantoran menjadi lebih sepi, bagaimana masa depan gedung-gedung pencakar langit dunia?

9 menit yang lalu

Pada masa itu, muncul gedung-gedung tertinggi yang pernah dibangun manusia dan mencuri perhatian publik, seperti Chysler dan Empire State di New York, Amerika Serikat.

Dewan Bangunan Tinggi dan Habitat Urban (Council on Tall Buildings and Urban Habitat) di Amerika Serikat mengatakan, jumlah gedung tinggi yang selesai dibangun menurun 20% secara global pada 2020 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya - paling terlihat di China.

Direktur Pelaksana WSP Kamran Mozami -yang portofolionya mencakup gedung tertinggi di London (The Shard), tertinggi di AS (One World Trade Center) dan tertinggi di Asia (Shanghai Tower) - mengatakan harus ada alasan yang tepat untuk membangun gedung setinggi 500 meter.