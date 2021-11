Vila Romawi yang terpendam 1.700 tahun ditemukan di lahan pertanian, penemuan 'paling signifikan' di Inggris

28 menit yang lalu

Analisis: Koresponden BBC Midlands, Phil Mackie dari lokasi penemuan

Follow BBC East Midlands on Facebook, Twitter, or Instagram. Send your story ideas to eastmidsnews@bbc.co.uk.