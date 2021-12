100 Perempuan tahun 2021 versi BBC: Siapa saja mereka?

Antropolog dan direktur The Vaccine Confidence Project di London School of Hygiene & Tropical Medicine. Profesor Heidi J. Larson memimpin penelitian yang fokus pada bagaimana faktor sosial dan politik memengaruhi intervensi medis. Ketertarikan akademisnya saat ini berputar pada manajemen risiko dan rumor, dan bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap vaksin.

Dia adalah penulis STUCK: How Vaccine Rumors Start - and Why They Don't Go Away. Dia juga merupakan peneliti utama dalam studi global tentang penerimaan vaksinasi selama masa kehamilan.

Dr Larson dianugerahi Medali Edinburg 2021 atas kerja-kerja ilmiahnya dalam hal penyebaran misinformasi.

*Pandemi ini terjadi ketika dunia telah sangat terpolarisasi. Tidak ada vaksin yang bisa menyelamatkan kita dari permasalahan lebih dalam yang telah memecah kita; hanya tindakan kita sebagai individu dan komunitas, yang memimpin perubahan baik kecil maupun besar, dapat mengatur ulang dunia.