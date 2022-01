Cangkok jantung babi ke manusia berbuah kontroversi, dari masalah etis hingga agama

Transplantasi jantung babi pada manusia dilakukan untuk pertama kalinya di Baltimore, AS.

Seorang pria AS menjadi orang pertama di dunia yang mendapatkan transplantasi jantung dari babi yang dimodifikasi secara genetik.

Dampak medis

"Anda tidak akan pernah tahu apakah orang tersebut akan mati secara fatal segera setelah perawatan, tetapi Anda tidak dapat melanjutkannya tanpa mengambil risiko," kata Profesor Julian Savulescu, Ketua Uehiro in Practical Ethics di Universitas Oxford.

Hak hewan

Salah satunya, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), yang mengecam transplantasi jantung babi Bennett sebagai tindakan yang "tidak etis, berbahaya, dan pemborosan sumber daya yang luar biasa."