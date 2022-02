The power of the dog masuk nominasi Oscar 2022 terbanyak, bagaimana peluang film-film lainnya?

Sumber gambar, Netflix Keterangan gambar, Olivia Colman menjadi nominator dari film yang ia bintangi "The Lost Daughter"

Bintang-bintang dan film terbesar dalam satu waktu tahun terakhir akan mendapatkan penghargaan di Hollywood pada akhir Maret - Berikut adalah 16 film terbaik dalam nominasi Oscar.

1. The Power of the Dog

Sumber gambar, Netflix

Film tentang apa? Film Barat ini bercerita tentang masa kelam tentang peternak tajir yang melakukan kekerasan atas istri barunya dan anak tirinya.

Siapa saja bintang filmnya? Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? 12.

Seberapa besar peluangnya? Sangat baik. Ini merupakan film yang dijagokan, dan berpeluang memenangkan film terbaik, aktor pendukung terbaik untuk Smit-McPhee, serta sutradara terbaik Jane Campion - yang menjadi perempuan pertama yang meraih nominasi untuk kategori sutradara terbaik sebanyak dua kali. Campion meraih nominasi untuk skenarionya.

Cumberbatch, Dunst dan Plemons juga menjadi nominator, begitu pula Jonny Greenwood dari Radiohead untuk bagian musik latar film ini, dan bakat-bakat lain di balik film itu.

Bisa ditonton di mana? Di bioskop dan di Netflix.

2. Dune

Sumber gambar, WARNER BROS / CHIA BELLA JAMES

Film tentang apa? Film ini merupakan adaptasi baru dari novel fantasi Frank Herbert tentang anak dari keluarga bangsawan, yang mengambil perannya untuk menjaga zat paling berharga di galaksi.

Siapa saja bintang filmnya? Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? 10.

Seberapa besar peluangnya? Dari segi jumlah, kemungkinan akan memenangkan banyak penghargaan Oscar, termasuk dalam kategori sinematografi, penyuntingan, rancangan produksi, efek suara dan visual, dan musik latar oleh Hans Zimmer. Film ini juga berpeluang memenangkan kategori film terbaik. Sayangnya, sang sutradara, Denis Villeneuve tak memperoleh nominasi termasuk para aktornya.

Bisa ditonton di mana? Di bioskop dan toko-toko penyedia film.

3. Belfast

Film tentang apa? Film semi-otobiografi dari Sir Kenneth Branagh adalah film hitam-putih yang bercerita tentang keluarga yang hidup di tengah konflik Irlandia Utara.

Siapa saja bintang filmnya? Jude Hill, Jamie Dornan, Ciaran Hinds, Caitriona Balfe, Dame Judi Dench.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Tujuh.

Seberapa besar peluangnya? Hinds dan Dame Judi adalah aktor dan artis pendukung yang mendapat nominasi, serta lagu Van Morrison, Down To Joy, digadang-gadang menjadi lagu terbaik. Tapi harapan terbesar dari Belfast adalah memenangkan gelar film terbaik termasuk nominasi untuk sang pengarap skenario sekaligus sutradara Kenneth Branagh.

Bisa ditonton di mana? Di bioskop.

4. West Side Story

Sumber gambar, Niko Tavernise

Film tentang apa? Ini merupakan film garapan baru bergenre musik klasikal dari Steven Spielberg yang bercerita tentang persaingan kelompok di jalanan New York, dan kisah cinta antara Tony dan Maria.

Siapa saja bintang filmnya? Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose, Rita Moreno.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Tujuh.

Seberapa besar peluangnya? DeBose merupakan tokoh terdepan untuk memenangkan artis pendukung terbaik, satu-satunya nominasi untuk pemain film ini, dan kesempatan yang besar untuk mendapatkan Piala Oscar. Spielberg mendapatkan nominasi ke-18 dan 19 sepanjang karirnya untuk menerima kategori film dan sutradara terbaik. Film ini juga perlu mendapat pertimbangan dari kategori teknis seperti suara, disain busana dan sinematografi.

Bisa ditonton di mana? Di bioskop.

5. King Richard

Sumber gambar, Warner Bros

Film tentang apa? Ini merupakan drama biografi tentang Richard Williams, seorang ayah sekaligus pelatih dari bintang tenis Serena dan Venus Williams.

Siapa saja bintang filmnya? Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Enam.

Seberapa besar peluangnya? Will Smith belum pernah menang Oscar, tapi dia sudah dua kali mendapat nominasi aktor terbaik dari film Ali dan The Pursuit of Happiness. Kali ini, nampaknya peluang untuk memenangkan Oscar sudah terlihat setelah ia mendapat nominasi untuk ketiga kalinya, banyak yang memprediksinya Smith sangat cocok memerankan film olah raga ini sebagai aktor terbaik. Film ini juga menjadi kandidat pemenang film terbaik, dan artis pendukung terbaik untuk Ellis.

Bisa ditonton di mana? Di bioskop dan di toko-toko.

6. Don't Look Up

Sumber gambar, Netflix

Film tentang apa? Dua astronom melakukan tur media untuk memperingatkan adanya komet mematikan yang akan menghantam bumi.

Siapa saja bintang filmnya? Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Mark Rylance.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? - Empat.

Seberapa besar peluangnya? Ini merupakan film yang bersaing untuk mendapatkan gelar film dan skenario terbaik untuk Adam Mckay, yang memenangkan Oscar kategori skenario adaptasi pada 2016 atas film The Big Short.

Bisa ditonton di mana? Netflix.

7. Nightmare Alley

Sumber gambar, Kerry Hayes/Walt Disney

Film tentang apa? Film dengan latar belakang 1940an di New York garapan Guillermo del Toro, bercerita tentang pekerja karnaval yang menjadi manipulator ulung untuk menipu kalangan elit.

Siapa saja bintang filmnya? Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Empat.

Seberapa besar peluangnya? Tidak terlalu kuat - Dari daftar sepuluh kandidat film terbaik, film ini hanya masuk di baris ketiga dari bawah.

Bisa ditonton di mana? Bioskop.

8. Drive My Car

Sumber gambar, Modern Films

Film tentang apa? Film ini diadaptasi dari cerita pendek Haruki Murakami, film ini bercerita tentang sopir perempuan yang harus menemani seorang aktor ke mana pun ia pergi dalam lebih dari satu acara.

Siapa saja bintang filmnya? Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada, Reika Kirishima.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Empat.

Seberapa besar peluangnya? Film ini berhasil masuk ke dalam daftar nominasi film terbaik, dan Ryusuke Hamaguchi juga terpilih menjadi sutradara terbaik serta skenario adaptasi terbaik. Akan tetapi peluang lebih besarnya adalah masuk kategori film internasional terbaik.

Bisa ditonton di mana? Bioskop dan sejumlah layanan streaming.

9. Licorice Pizza

Sumber gambar, Universal

Film tentang apa? Film yang bercerita tentang cinta pertama yang terjadi di San Fernando Valley, California pada era 1970an.

Siapa saja bintang filmnya? Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Tiga.

Seberapa besar peluangnya? Film yang tak banyak mendapat nominasi, tapi menjadi kandidat untuk film terbaik, termasuk Paul Thomas Anderson sebagai sutradara dan penulis skenario terbaik. Memenangkan Oscar untuk skenario terbaik merupakan kesempatan terbesar.

Bisa ditonton di mana? Di bioskop.

10. The Lost Daughter

Sumber gambar, EOne

Film tentang apa? Seorang perempuan yang menikmati libur musim panas memulai terobsesi dengan perempuan lain dan purtinya, dan mulai mengalami gema kenangan masa lalu.

Siapa saja bintang filmnya? Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Paul Mescal.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Tiga.

Seberapa besar peluangnya? Sebagai pemenang Oscar sebelumnya, Olivia Colman punya peluang untuk meraih penghargaan artis terbaik lagi. Jessie Buckley, yang bermain sebagai perempuan di masa lalunya, juga mendapat nominasi sebagai artis pendukung terbaik. Sutradaranya, Maggie Gyllenhaal juga menjadi nominator penulis skenario terbaik.

Bisa ditonton di mana? Di bioskop dan Netflix.

11. Coda

Sumber gambar, Apple TV+

Film tentang apa? Rubi adalah satu-satunya orang bisa mendengar di keluarganya, seorang Coda (anak dari orang tua dengan ketulian). Dia ingin belajar musik, tapi juga harus berbagi waktu untuk membantu membangun bisnis orang tuanya yang sulit.

Siapa saja bintang filmnya? Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Tiga.

Seberapa besar peluangnya? Troy Kotsur adalah aktor pendukung terbaik, Sian Heder perlu menjadi pertimbangan untuk skenario adaptasi terbaik, dan film ini juga menjadi nomor urut kedua nominator film terbaik. Emilia Jones - anak dari presenter TV Aled - awalnya digadang mendapat nominasi artis terbaik, tapi akhirnya gagal.

Bisa ditonton di mana? Apple TV+.

12. The Tragedy of Macbeth

Sumber gambar, Apple TV+

Film tentang apa? - Film ini merupakan adaptasi dari drama Shakespeare tentang seorang raja yang diyakinkan oleh tiga penyihir, bahwa ia bisa menjadi Raja Skotlandia dengan dukungan istrinya yang ambisius.

Siapa saja bintang filmnya? Denzel Washington, Frances McDormand, Kathryn Hunter.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Tiga.

Seberapa besar peluangnya? Ini merupakan nominasi kesembilan bagi Denzel Wahsington didapuk menjadi aktor terbaik, momentum kali ini bisa menambah koleksi dua kemenangan sebelumnya. Nominasi lain yang diraih film ini adalah kategori sinematografi dan disain produksi.

Bisa ditonton di mana? Di bioskop dan Apple TV+.

13. Being The Ricardos

Sumber gambar, Amazon Prime

Film tentang apa? Film ini tentang hubungan bintang-bintang sitkom klasik Amerika tahun 1950an I Love Lucy, Lucille Ball dan Desi Arnaz.

Siapa saja bintang filmnya? Nicole Kidman, Javier Bardem, JK Simmons.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Tiga.

Seberapa besar peluangnya? Para juri terkesan dengan bakat akting dalam film ini - Kidman memiliki peluang bagus untuk memenangkan kategori artis terbaik untuk kedua kalinya, sementara Bardem mendapat nominasi aktor terbaik, dan Simmons relatif punya pelung kecil untuk lolos dari nominasi sebagai aktor pendukung terbaik. Tapi penulis dan sutradara Aaron Sorkin, tak meraih nominasi.

Bisa ditonton di mana? Di Amazon Prime.

14. No Time to Die

Sumber gambar, Universal

Film tentang apa? Ini merupakan film terakhir Daniel Craig untuk berperan sebagai James Bond, di mana ia akhirnya harus menghadapi kematian di akhir petualangannya.

Siapa saja bintang filmnya? Daniel Craig, Lea Seydoux, Ana de Armas, Rami Malek, Lashana Lynch.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Tiga.

Seberapa besar peluangnya? Billie Eilish dan Finneas O'Connell bisa membuat hattrick kemenangan Bond untuk meraih kategori lagu terbaik, setelah Sam Smith untuk film sebelumnya "Spectre" dan Adele untuk Skyfall. Nominasi lainnya yang diberikan untuk No Time To Die adalah efek suara dan visual terbaik.

Bisa ditonton di mana? Di Amazon Prime.

15. Flee

Sumber gambar, Neon

Film tentang apa? Ini adalah film dokumenter Denmark yang menggunakan animasi untuk mengilustrasikan ungkapan seorang gay Afhanistan saat ia melarikan diri dari Kabul.

Siapa saja bintang filmnya? Daniel Karimyar dan Fardin Mijdzadeh.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Tiga.

Seberapa besar peluangnya? Film ini bisa jadi akan memenangkan ficer dokumenter terbaik, animasi terbaik, dan film internasional terbaik.

Bisa ditonton di mana? Di bioskop dan sejumlah layanan streaming.

16. Encanto

Sumber gambar, Disney

Film tentang apa? Mirabel Madrigal adalah seorang remaja, satu-satunya anggota keluarga besar yang tak tidak dikaruniai oleh kemampuan ajaib.

Siapa saja bintang filmnya? Sulih suara Stephanie Beatriz, Maria Cecilia Botero dan John Leguizamo.

Berapa banyak nominasi Oscar yang diterima film ini? Tiga.

Seberapa besar peluangnya? Encanto telah melahirkan hit lagu "We Don't Talk About Bruno" - Sayangnya, ini tidak masuk dalam nominasi lagu terbaik. Sebaliknya, komposisi lain dari Lin-Manuel Miranda "Dos Oruguitas" justru mendapat nominasi di Oscar 2022. Ecanto juga meraih nominasi musik latar terbaik, juga nominasi ficer animasi terbaik.

Bisa ditonton di mana? Disney+.

