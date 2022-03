Invasi Ukraina: Dapatkah Rusia mengandalkan China setelah kena hantam rangkaian sanksi?

sejam yang lalu

Apakah rangkaian sanksi terhadap Rusia memengaruhi perdagangan?

Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara telah berupaya mengembangkan sistem pembayaran alternatif guna mengurangi ketergantungan pada sistem berbasis dollar AS seperti Swift.

Rusia punya System for Transfer of Financial Messages (STFM), sedangkan China punya Cross-Border Interbank Payment System (CIPS). Kedua sistem ini beroperasi menggunakan mata uang masing-masing.