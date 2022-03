Ukraina: Mengapa 'Z' menjadi simbol pro-perang di Rusia?

6 jam yang lalu

Simbol ini telah menimbulkan perbincangan luas di media sosial, kata Aglaya Snetkova, dosen politik internasional di School of Slavonic and Eastern European Studies di UCL.

Pekan lalu, penonton acara berita di kanal TV yang dikuasai pemerintah Rusia, Channel One, diberitahu bahwa 'Z' adalah penanda umum pada perlengkapan militer Rusia. Situs Kristen Ortodoks Tsargrad yang pro-Putin juga mengatakan pada pembacanya bahwa penanda sederhana ini dapat "menghindari salah tembak" dan tidak bisa "disangka dengan yang lain".

Pesawat-pesawat perang Rusia terbang terlalu cepat untuk dapat melihat tanda putih ini, kata Letkol Tyson Wetzel dari Angkatan Udara AS - seorang anggota senior dalam lembaga pemikir The Atlantic Council. Namun dalam sebuah wawancara dengan situs Task and Purpose, dia sepakat bila simbol 'Z' adalah "langkah de-konflik untuk mencegah salah tembak sesama pasukan Rusia" - tembakan nyasar dari helikopter serang atau artileri Rusia.