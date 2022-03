Perang Ukraina: Cara para mata-mata Barat berupaya mengetahui isi kepala Putin

42 menit yang lalu

Pembuat keputusan tunggal

Ini memberinya pandangan yang aneh tentang dunia," kata Adrian Furnham, seorang profesor psikologi dan salah satu penulis buku yang akan terbit berjudul The Psychology of Spies and Spying.