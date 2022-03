Pesawat China Eastern Airlines jatuh, apa yang kita ketahui sejauh ini?

sejam yang lalu

Pesawat tersebut menghantam Bumi dengan kecepatan luar biasa tinggi—sekitar ratusan meter per detik—sehingga membakar sebuah kawasan pegunungan.

Tiada yang janggal sebelum pesawat menukik

Data pada radar memperlihatkan pesawat mencapai kecepatan menurun maksimum sebesar 31.000 kaki per menit—atau 157 meter per detik.

"Kecepatan itu bukan main berlebih dan bukan sesuatu yang biasanya kami lihat dalam penerbangan apapun. Pesawat tersebut hampir tegak lurus," kata Dr Sonya Brown, pakar penerbangan dari Universitas New South Wales.

Dua teori pertama

Bedanya dengan kejadian China Eastern Airlines, pesawat Germanwings menukik dengan kecepatan rata-rata 3.000-4.000 kaki per menit. Adapun pesawat China Eastern Airlines menukik dengan kecepatan 31.000 kaki per menit—atau 157 meter per detik.