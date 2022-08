HUT RI ke-77: Indonesia di mata Indonesianis - 'Masa depan suram jika diperintah kaum fanatik, mutu demokrasi merosot, tapi betul-betul cinta'

sejam yang lalu

Ekonomi booming tapi masa depan bisa suram

Mutu demokrasi merosot di bawah Jokowi

Menjelang akhir 2020, Profesor Greg Fealy membuat tulisan yang seakan menyengat penguasa Indonesia. Bertajuk Jokowi in the Covid Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Over-Bearing State, ahli politik Indonesia dari Australian National University itu antara lain mengupas bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua diwarnai dengan hal yang disebutnya upaya-upaya pluralisme represif.