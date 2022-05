Perubahan iklim: 'Climate doomer' menjadi tren, apa sebabnya dan mengapa tidak bisa dibiarkan?

37 menit yang lalu

Charles berusia 27 tahun dan tinggal di California, AS. Video TikToknya yang unik tentang berita, sejarah, dan politik telah membuatnya mendapatkan lebih dari 150.000 pengikut.

'Beri saya harapan'

Menghadapi kaum 'doomer'

Mengapa belum terlambat?

"Tidak dapat disangkal bahwa ada perubahan besar di seluruh dunia, dan beberapa di antaranya tidak dapat diubah," kata Dr Otto, yang juga merupakan dosen senior ilmu iklim di Grantham Institute for Climate Change and the Environment.