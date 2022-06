Perang Ukraina: Daftar jenderal Rusia yang tewas semakin panjang

53 menit yang lalu

Para serdadu Rusia berlatih untuk Parade Hari Kemenangan di Moskow, 7 May 2022.

Bulan lalu, harian the New York Times melaporkan AS menyediakan informasi intelijen kepada Ukraina.