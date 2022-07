Krisis Sri Lanka - Indikator ekonomi apa saja yang menunjukkan posisi Indonesia 'jauh lebih baik'?

'Mengeratkan ikat pinggang'

"Dulu bisa menabung Rp300-500.000 per bulan. Sekarang tidak bisa, bahkan terkadang minus," ujarnya.

Bangkrutnya Sri Lanka

Kemudian, terjadi juga pemadaman listrik secara bergilir, yaitu tiga jam per hari. "Lalu sekolah masih ditutup karena tidak ada transportasi," ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Inflasi Indonesia yang moderat

Direktur eksekutif dari lembaga Center of Reform on Economics, CORE Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan, kemungkinan Indonesia mengalami seperti Sri Lanka masih sangat jauh, jika dilihat dari berbagai indikator.

Ditopang ekspor energi dan pangan

Utang yang relatif aman

Ancaman stagflasi

Walaupun demikian, peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Rachbini meminta pemerintah untuk waspada dan responsif terhadap gejolak global, terutama ancaman stagflasi.