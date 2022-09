Mengapa dollar Amerika Serikat terus menguat dan apa dampaknya?

30 menit yang lalu

Itu artinya membeli dollar AS akan jauh lebih mahal, dan dollar AS dapat membeli mata uang lainnya dalam jumlah lebih banyak, seperti pound sterling, euro, atau yen.

Seberapa kuat dollar AS?

Indeks dolar (DXY) --yang mengukur dollar AS terhadap rata-rata enam mata uang utama lainnya termasuk euro, pound sterling dan yen-- telah meningkat 15% pada tahun 2022.

Dengan ukuran itu, kini dollar AS berada pada level tertinggi dalam 20 tahun terakhir.

Mengapa dollar AS begitu kuat?

Bank Sentral AS telah menaikkan suku bunga beberapa kali tahun ini demi mengatasi kenaikan harga. Akibatnya biaya meminjam uang menjadi lebih mahal.

Di sisi lain, Anda akan mendapatkan lebih banyak uang jika Anda hendak mencairkan produk investasi keuangan seperti obligasi pemerintah AS --yang sudah pasti menarik bagi investor.

Pada Juli 2022 saja, investor asing membeli obligasi pemerintah AS bernilai US$10,2 miliar (Rp154 triliun), dan sekarang naik jadi US$7,5 triliun (Rp113 kuadriliun).

Ada desakan untuk membeli obligasi pemerintah AS di Wall Street.

Investor harus membeli dollar AS untuk mendapatkan obligasi ini, dan permintaan itu turut meningkatkan nilai dollar AS.

Investor juga cenderung membeli dollar AS saat ekonomi global sedang tertekan, lantaran besarnya perekonomian dan wilayah AS membuat dollar sebagai "safe haven" atau aset yang aman. Hal itu juga ikut menaikkan nilai dollar AS.