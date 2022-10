Perempuan Generasi Z Iran: 'Hidup bisa dijalani dengan cara yang berbeda'

3 jam yang lalu

"Generasi ini lebih up to date dan sadar akan dunia tempat mereka tinggal," katanya.

"Kami bertanya pada diri sendiri mengapa kami tidak bersenang-senang seperti anak muda di New York dan Los Angeles?"

Sebelum meninggal, Sarina Esmailzadeh, 16 tahun, berkata generasinya menghendaki hidup seperti generasi muda di New York

Dalam sebuah video, Sarina melantunkan lagi Take Me to Church milik penyanyi solo Hozier.