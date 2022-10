Konflik Ukraina: Apa itu 'bom kotor' dan mengapa Rusia menuduh Ukraina bisa menggunakannya?

17 menit yang lalu

Apa yang dikatakan Rusia?

Apa itu bom kotor?

Mengapa Rusia membuat klaim 'bom kotor'?

Institute for the Study of War (ISW) yang berbasis di AS mengatakan menteri pertahanan Rusia "kemungkinan berusaha memperlambat atau menangguhkan bantuan militer Barat ke Ukraina dan mungkin melemahkan aliansi NATO melalui seruan yang menakut-nakuti".