Presiden AS Joe Biden berbicara di acara Komite Nasional Demokrat di Washington DC, tiga minggu sebelum pemilihan paruh waktu AS pada awal November. Hasil akhir telah menyebabkan pemerintahan terbagi di AS. Januari mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat, majelis rendah, akan dipegang oleh Partai Republik, sedangkan Senat 100 kursi akan dijalankan oleh Demokrat.